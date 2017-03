87 - Salon bois énergie à Limoges

du jeudi 30 mars 2017 au dimanche 2 avril 2017

Le salon Bois énergie se tiendra au Parc des expositions de Limoges du jeudi 30 mars au dimanche 2 avril. Cet événement dédié aux professionnels et au grand public rassemblera quelque 300 exposants sur 12 000 m2 de stands (industries et collectivités locales - Combustibles bois (équipements de production, production et distribution) - chauffage domestique - Exploitation forestière - services...). Plus de 13 000 visiteurs sont attendus (7 000 professionnels et 6 000 grand public).

Objectif. Le Salon bois énergie réunit la filière bois-énergie depuis la gestion forestière jusqu’à la production d’énegie par cogénération direct, en passant par la production et la distribution des différents types de combustibles. Il permet le lancement des innovations les plus récentes axées prioritairement sur l’efficacité énergétique, la propreté de la combustion, l’amélioration du design et de l’ergonomie. Pour tous les acteurs de la filière, “de la forêt à la flamme”, c’est l’occasion de se rencontrer, de faire des affaires, et d’échanger sur les thèmes du moment.

Programme. Le salon est structuré pour refléter le processus de la transformation de la filière. Une zone d’expostion extérieure sera réservée à l’exploitation forestière et aux matériels de production de combustibles bois. Des démonstrations de machines y seront organisées. La partie intérieure rassemblera les institutions et associations, industries et collectivités locales, fabricants, distributeurs, fournisseurs... où les dernières innovations et équipements seront présentés (chaudières, poêles, cheminées...). Le domaine des services sera également représenté sur le salon (logistique, transport, sécurité...). Plusieurs conférences rythmeront les journées du jeudi 30 et du vendredi 31 mars : “Qualité de l’air, le granulé comme solution”, “Démarche qualité CBQ+ pour les combustibles bois”, “Bilan et actualités de la mise en place de la sortie de statut de déchet des emballages en bois”, “La tarification du carbone, socle d’une nouvelle phase de développement du bois-énergie ?”, “Comment améliorer la compétitivité de la mobilisation des bois supplémentaires ?”, “Les dix idées reçues sur les réseaux de chaleur au bois”, “Accompagnement des acteurs publics locaux”... avec les interventions de la Chambre d’agriculture Nouvelle-Aquitaine, de la Région Nouvelle-Aquitaine, de l’ADEME, du CIBE, Eco Bois Emballage, l’association Propellet, le Syndicat des Energies de la Haute-Vienne...

A noter que les noms des gagnants du concours de l’innovation Salon bois énergie seront annoncés le jeudi 30 mars. 4 catégories seront distinguées : Approvisionnement et combustible - Chauffage central à bois pour le secteur domestique - Chauffage d’appoint à bois pour le secteur domestique - Production d’énergie à partir du bois pour les secteurs collectif et industriel.

Inscriptions : www.boisenergie.com