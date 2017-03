Les auteurs Anthony Babkine et Mounira Hamdi établissent une comparaison singulière entre le bad buzz et la rumeur. Pour eux il s’agit « d’une légende contemporaine, un récit, une (...)

L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et à la protection des informations stratégiques utiles au décideurs publics et privés. Dans ce cadre, il est indispensable de (...)

33 - “Ces projets qui font la ville” / Patrick Boucheron

du mardi 14 mars 2017 au vendredi 17 mars 2017du vendredi 31 mars 2017 au lundi 3 avril 2017

L’historien Patrick Boucheron, professeur au Collège de France interviendra, dans le courant du mois de mars, plusieurs fois à Bordeaux sur le thème “Ces projets qui font la ville”. Le mardi 14 mars, la rencontre est intitulée “La fabrique urbaine dans la fabrique de l’histoire”. Le mercredi 15 mars, Patrick Boucheron s’intéressera aux “Villes et territoires face au défi du changement global”. Le jeudi 16 mars, il abordera “Les émotions, la ville et le politique”. Le vendredi 17 mars, c’est la donnée qui sera au coeur du sujet “Du crieur de rue à la Smart City : quel impact de la donnée sur nos villes ?”. Le vendredi 31 mars, il s’agira d’un échange entre le professeur et Eloi Laurent (invité de la chaire 2015) autour de la question “Peut-on avoir confiance en l’avenir ?”.

