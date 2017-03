64 - Conférence : L’océan source d’inspiration et d’innovation

le samedi 18 mars 2017

Dans le cadre du cycle de conférences et de débats intitulé “Ensemble pour un avenir durable”, organisé par Darwin, en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine, une conférence est programmée le samedi 18 mars à Biarritz. Elle aura pour thème “L’océan, source d’inspiration et d’innovation”. Pour aborder le “Contexte et opportunités du biomimétisme en France et international”, ce sont Antonio Molina (Centre Européen d’Excellence en Biomimétisme de Senlis - CEEBIOS) et Thibault Prévost (ministère de l’Environnement, de l’Energie de de la Mer - groupe de coordination interrégionale) qui s’exprimeront sur le sujet. Le vice-président du Conseil régional chargé de l’Environnement et de la biodiversité Nicolas Thierry s’intéressera au “Biomimétisme en Nouvelle-Aquitaine” avec notamment la restitution de l’étude régionale “S’inspirer de la nature pour innover durablement” et présentera le programme de travail pour 2017. Le “Biomimétisme et océan” sera traité par Patricia Ricard, présidente de l’Institut océanographique Paul Ricard. Sous la forme d’une table ronde, le sujet “Biomimétisme Aquitain à l’œuvre” réunira plusieurs intervenants tels que Christophe Seiller (Cluster EuroSIMA), Pierre Philippe (Vignerons de Buzet), Xavier Bonet (le laboratoire du Centre d’études biologique de Chizé - CNRS & Université de La Rochelle), Yves Parlier (Beyond the sea)...

Inscriptions : www.oceanclimax.fr/biomimetisme