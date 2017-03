86 - Poitiers-Futuroscope : 21e forum international de rencontres d’affaires Futurallia

du mercredi 29 mars 2017 au vendredi 31 mars 2017

La 21e édition du forum international et multisectoriel de rendez-vous d’affaires préprogrammés Futurallia se déroulera du mercredi 29 au vendredi 31 mars sur le site du Futuroscope près de Poitiers. Plus de 700 dirigeants PME/PMI issus de 30 pays sont attendus avec 8 000 rencontres d’affaires qui devraient être réalisées.

Objectif. Réunir en un même lieu des dirigeants et décideurs de PME/PMI dont l’objectif est de renforcer leur position sur le marché mondial, rencontrer des futurs partenaires de secteurs et de pays différents, rechercher des alliances commerciales, financières, stratégiques ou technologiques, s’étendre sur de nouveaux marchés, d’identifier les nouveaux pôles de développement et s’informer sur les caractéristiques des marchés internationaux.

Programme. Pendant 3 jours, sous la forme d’un speed dating professionnel, les participants rencontrent des partenaires potentiels lors d’un programme de rendez-vous B to B personnalisé (planning remis à l’ouverture du forum). En complément de ces rencontres d’affaires, plusieurs villages seront à découvrir sur le forum : le village partenaires, le village experts (avocats, assureurs, experts financiers et juridiques, transporteurs…), le village international qui rassemblera les chefs de délégation qui se sont mobilisés pour recruter et accompagner les entreprises. Avec une nouveauté cette année, le village innovation dédié aux start-up et PME/ETI innovantes avec notamment son “Testing-lab” (espace de démonstration) de concepts, produits, services ou modèles économiques novateurs, en vue d’un développement à l’international.

Inscriptions : www.futurallia2017.com