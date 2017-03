Les auteurs Anthony Babkine et Mounira Hamdi établissent une comparaison singulière entre le bad buzz et la rumeur. Pour eux il s’agit « d’une légende contemporaine, un récit, une (...)

86 - “Les déchets” : table ronde, conférence et visites

le mardi 21 mars 2017

Le Pôle Eco-industries organise en partenariat avec l’Université de Poitiers une rencontre sur le thème “Les déchets, un enjeu majeur pour le développement économique”, le mardi 21 mars à Poitiers. Au cours de la matinée, deux sujets seront notamment abordés, sous la forme de conférence ou de table ronde : “Economiser en agissant sur ses déchets, c’est possible !” ; “Déchets textiles : état des lieux et perspectives d’avenir”. L’après-midi sera consacrée à des visites d’entreprises. La société Pariloire-APV permettra de découvrir “Le réemploi, une alternative au recyclage économiquement viable” et la société Amarande, spécialisée dans la “Conception de produits à base de déchets textiles”.

Inscriptions : www.pole-ecoindustries.fr