87 - Les chefs d’entreprise ont-ils confiance en l’avenir ?

le lundi 27 mars 2017

Les résultats de l’enquête de conjoncture menée en janvier 2017 auprès d’un panel représentatif d’entreprises en Haute-Vienne seront présentés le lundi 27 mars à Limoges. Au programme : Conjoncture / Etat des lieux au second semestre 2016 et grandes tendances pour 2017 ; Analyse sectorielle / Pleins feux sur les différents secteurs de l’économie départementale et régionale. Un débat est également prévu. Il aura pour thème : “Les chefs d’entreprises haut-viennois ont-ils confiance en l’avenir ?”.

Cette rencontre est organisée par la CCI de Limoges.

Inscriptions : 05 55 45 15 15