33 - Salon SO Evénements à Bordeaux

du mercredi 22 mars 2017 au jeudi 23 mars 2017

Le salon de l’événementiel SO Evénements se déroulera à Bordeaux le mercredi 22 et jeudi 23 mars. Quelque 100 exposants seront réunis pendant ces 2 jours : agences, hôtels, traiteurs, spécialistes de l’animation, de cadeaux d’affaires... Au programme également des rendez-vous d’affaires (2 500 sont annoncés pour cette édition), des conférences autour des sujets et actualités de l’événementiel, des éducTours pour faire découvrir le Sud-Ouest à des prospects potentiels...

Information : www.soevenements.com