33 - Bordeaux : La 7e Nuit des réseaux

le lundi 27 mars 2017

A Bordeaux, la 7e Nuit des réseaux se déroulera le lundi 27 mars au Palais des congrès. Cet événement dédié aux réseaux de la région est organisé par l’APACOM (Association des Professionnels Aquitains de la Communication) et la Mêlée (association fédératrice des acteurs de l’économie numérique), en coproduction avec Congrès et Expositions de Bordeaux. Plus de 600 personnes sont attendues ainsi qu’une quarantaine de réseaux.

Objectif. “Rassembler à Bordeaux les clubs et associations à vocation professionnelle (clubs territoriaux, clubs féminins, associations de métier, de filière, d’anciens étudiants...)” ; “Faire connaissance, échanger, fédérer, créer du lien pour favoriser les synergies et "L’inter-réseaux sociabilité" (...)”.

Programme. L’édition 2017 débutera par un Concours de pitchs réseaux. Ensuite, une table ronde s’articulera autour du thème “L’homme cet animal neurosocial” - “Et si notre réussite personnel dépendait de notre réseau relationnel ?”. Elle réunira plusieurs intervenants : Sophie Tronel (chercheuse INSERM et CNRS, Institut Neurosciences Bordeaux), Damien Tokatlian (escrimeur handisport, médaillé paralympique et mondial) et Jérôme Leleu (président d’Interactive Healthcare). Un dîner en inter-réseaux clôturera l’événement.

Inscriptions : ndra@apacom-aquitaine.com