33 - Conférence/rencontre avec Eric Scotto - Akuo Energy

le lundi 13 mars 2017

La Ville de Bordeaux organise le lundi 13 mars à Bordeaux une conférence / rencontre avec Eric Scotto, fondateur et président d’Akuo Energy, premier producteur indépendant français d’énergie renouvelable avec 250 collaborateurs et 1 100 MW d’actifs en exploitation et en construction. Il partagera son expérience de dirigeant d’entreprise et sa vision du développement national et international des énergies renouvelables. Cette rencontre se déroulera en présence de Virginie Calmels, adjointe au maire chargée de l’économie, de l’emploi et de la croissance durable, et vice-présidente de Bordeaux Métropole.

Inscriptions : www.bxeco.fr