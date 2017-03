Les auteurs Anthony Babkine et Mounira Hamdi établissent une comparaison singulière entre le bad buzz et la rumeur. Pour eux il s’agit « d’une légende contemporaine, un récit, une (...)

47 - Réunion numérique : concurrence et réputation ?

le mardi 14 mars 2017

La Mission numérique de la CCI Lot-et-Garonne organise le mardi 14 mars à Agen une réunion numérique intitulée “Comment surveiller sa concurrence et veiller à sa réputation ?”. Il s’agira notamment de faire un point sur l’environnement concurrentiel afin de positionner au mieux ses produits et ses services. Dans cette perspective, plusieurs questions seront posées : “Savez-vous ce que l’on dit de vous et de votre entreprise… Contrôlez-vous ces informations ? Avez-vous une idée de l’impact que peuvent avoir les réseaux sociaux sur votre réputation et la vente et celle de vos produits ? Vos commerciaux sont-ils suffisamment informés sur les clients et les concurrents avant d’entreprendre des démarches commerciales ?...”.

