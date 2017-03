Les auteurs Anthony Babkine et Mounira Hamdi établissent une comparaison singulière entre le bad buzz et la rumeur. Pour eux il s’agit « d’une légende contemporaine, un récit, une (...)

79 - La GED, quels avantages pour mon entreprise ?

le mardi 7 mars 2017le jeudi 9 mars 2017

La CCI Deux-Sèvres organise le mardi 7 mars à Niort et le jeudi 9 mars à Thouars un P’tit Déj CCI sur le thème “La GED - Gestion électronique de document - quels avantages pour mon entreprise ?” Sonia Mercier, responsable services solutions de la Soram à Niort abordera plusieurs points dont notamment la valeur ajoutée de la GED (pour quels services), les obligations légales et l’économie pour l’entreprise.

A noter qu’il est possible de visionner les P’tits Déj en direct sur Internet et d’également interagir en posant des questions via le site de la CCI.

Inscriptions : www.cci79.com