Les auteurs Anthony Babkine et Mounira Hamdi établissent une comparaison singulière entre le bad buzz et la rumeur. Pour eux il s’agit « d’une légende contemporaine, un récit, une (...)

L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et à la protection des informations stratégiques utiles au décideurs publics et privés. Dans ce cadre, il est indispensable de (...)

86 - Le e-commerce décolle en France. Et pour vous ?

le mercredi 8 mars 2017

Le prochain Café Techno aura lieu le mercredi 8 mars à Poitiers. Il aura pour thème “Le e-commerce décolle en France. Et pour vous ?” L’intervenant Jean-Christian Rivet, conférencier et consultant en stratégie digitale au sein du cabinet Net Stratège, présentera un plan d’actions en 10 points clés afin de permettre à chaque participant “de booster son activité, qu’il s’agisse de la présentation de votre boutique, la relation clients, la gestion de votre e-commerce”. Un témoignage de Samantha Blanco, gérante de Blanc Collection, boutique en ligne spécialisée dans le linge de maison et le textile de décoration, est également inscrit au programme.

Inscriptions : www.spn.asso.fr