Les auteurs Anthony Babkine et Mounira Hamdi établissent une comparaison singulière entre le bad buzz et la rumeur. Pour eux il s’agit « d’une légende contemporaine, un récit, une (...)

L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et à la protection des informations stratégiques utiles au décideurs publics et privés. Dans ce cadre, il est indispensable de (...)

17 - Hackaton “open data” à La Rochelle

du mardi 21 mars 2017 au jeudi 23 mars 2017

Un Hackaton “open data” aura lieu du mardi 21 au jeudi 23 mars à La Rochelle. L’événement s’adresse aux développeurs, ergonomes, fans de datavisualisation, “soucieux d’accessibilité ou tout simplement sensibilisé aux enjeux de la transparence de l’action publique”. L’équipe gagnante remportera une dotation financière d’un montant maximum de 20 000 € et un accompagnement par les services de la Ville de La Rochelle (jusqu’à achèvement du logiciel et sa mise en production entre avril et août 2017). Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 13 mars.

Inscriptions : www.opendata.larochelle.fr