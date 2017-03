Les auteurs Anthony Babkine et Mounira Hamdi établissent une comparaison singulière entre le bad buzz et la rumeur. Pour eux il s’agit « d’une légende contemporaine, un récit, une (...)

47 - Accompagnement des TPE PME en matière de RH

le vendredi 17 mars 2017le vendredi 24 mars 2017

Les prochaines Rencontres organisées par Garonne Expansion et l’Unité départementale de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec la Société Générale, se dérouleront le vendredi 17 mars à Casteljaloux et le vendredi 24 mars à Miramont de Guyenne. Elles s’adressent aux dirigeants, chefs d’entreprises ou responsables des ressources humaines qui rencontrent des difficultés à trouver des réponses concrètes à leurs questions en matière de ressources humaines dans leur entreprise. L’objectif est d’informer sur “Les mesures d’accompagnement en matière de RH” et sur les principes de l’intervention de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine : une phase diagnostic la plus limitée possible au profit de l’action ; une co-construction des outils et un plan d’actions partagé par les acteurs de l’entreprise ; un accompagnement financier à la mise en œuvre du plan d’actions.

Information : ma.bacou@garonne-expansion.fr