17 - Etape de l’innovation “Interclustering” à La Rochelle

le mardi 21 mars 2017

ADI Nouvelle-Aquitaine, qui porte et anime Le réseau Innovez en Nouvelle-Aquitaine, organise une Etape de l’innovation “Interclustering” le mardi 21 mars au Forum des Perthuis à La Rochelle. Aerospace Valley, Le Pôle aliments & santé, Biopôle santé, le Cluster Eco-Habitat, le Pôle CREAHd, ESTIA, EuroSIMA cluster (...) sont partenaires de l’événement.

Objectif. “ Faire participer les entreprises des pôles et clusters pour accélérer l’innovation par la mise en œuvre de projets collaboratifs”.

Programme. Le président du Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, lancera l’événement. Son intervention sera suivie d’une plénière qui permettra d’aborder “Quelle feuille de route pour l’interclustering en réponse aux priorités du SRDEII ? (stratégie, organisation, formation, AMI et outils, Eurorégion...). Des ateliers “Emergence de projets collaboratifs/Partage d’enjeux” rythmeront ensuite la journée. 4 Clubs innovation (Energies marines renouvelables - Surveillance & aménagement du littoral - Nautisme, refit & glisse - Biomimétisme, design pour l’habitat durable) seront animés à l’aide de la méthodologie STAR co-développée par Aerospace Valley, ADI Nouvelle-Aquitaine et ESTIA Recherche. 2 Prospective-Labs seront axés sur la “Valorisation des bioressources marines pour l’alimentation et la santé de demain” et l’“Exploration des grands fonds marins”. 1 atelier participatif intitulé “Le management de l’innovation collaborative au sein de l’interclustering de la Nouvelle-Aquitaine” s’adressera exclusivement aux animateurs des pôles et clusters. 3 Corners “Croissance Bleue” (projet Neptune...), “Interclustering” (plate-forme collaborative du réseau “Innovez en Nouvelle-Aquitaine” / Tamashare) et “Financement” (au niveau régional, eurorégional, national et européen) et un espace BtoB seront également prévus.

A noter qu’à cette occasion, une convention de partenariat entre la Région Nouvelle-Aquitaine, ADI Nouvelle-Aquitaine et France Clusters sera signée.

Inscriptions : www.adi-na.fr/events/etape-de-linnovation-interclustering