87 - International : Rencontre spécialistes agroalimentaires

le jeudi 23 mars 2017

Dans le cadre du programme Export Food Sudoé, la CCI de Limoges et de la Haute-Vienne organise le jeudi 23 mars à Limoges une “Rencontre avec des spécialistes agroalimentaires espagnols et portugais”. L’objectif est d’échanger sur les métiers porteurs, les circuits de distribution alimentaire, la segmentation du marché, la commercialisation, les moyens d’accès à la distribution, la négociation et la conduite des affaires avec les Espagnols et les Portugais, l’exportation collaborative, consortiums d’exportation... Santiago Diaz, chef du pôle Agrotech de Business France pour la Péninsule Ibérique, directeur du bureau de Madrid de Business France ainsi que des spécialistes de l’exportation collaborative, des représentants de la distribution agroalimentaire Espagnols et Portugais et des témoins d’entreprises apporteront leur expertise sur le sujet. Des entretiens individuels avec les intervenants pourront être réalisés sur rendez-vous.

Inscriptions : www.limoges.cci.fr