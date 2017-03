Les auteurs Anthony Babkine et Mounira Hamdi établissent une comparaison singulière entre le bad buzz et la rumeur. Pour eux il s’agit « d’une légende contemporaine, un récit, une (...)

L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et à la protection des informations stratégiques utiles au décideurs publics et privés. Dans ce cadre, il est indispensable de (...)

33 - Numérique : “After La Grande Jonction”

le mercredi 8 mars 2017

L’association des professionnels du numérique en Aquitaine Aquinum organise le mercredi 8 mars à Bordeaux une rencontre “After La Grande Jonction”(agenda - APS 2028). Au programme : présentation de l’association Aquinum aux nouveaux membres, les dernières nouvelles des projets d’Aquinum, les nouveautés et rappel des événements du mois , “Hey tu fais quoi toi ?” pour faire connaissance et s’échanger cartes de visite. Une rencontre avec les partenaires Citiz et APACOM est également prévue.

Inscriptions : www.aquinum.fr