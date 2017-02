33 - Salon de l’entreprise Nouvelle-Aquitaine

du mercredi 5 avril 2017 au jeudi 6 avril 2017

Le Salon de l’entreprise Nouvelle-Aquitaine se tiendra du mercredi 5 au jeudi 6 avril au Palais des congrès de Bordeaux. Lors de la précédente édition, il a accueillit 5 197 visiteurs et réunit 100 partenaires. Objectif. Accompagner, informer et conseiller les entreprises dans les différentes phases de développement telles que la création, la reprise ou la transmission.

Programme. Le salon est composé de trois zones disctintes. “Monte ta boîte” cible les porteurs de projets à un stade avancé. Il s’agit dans cet espace d’aborder les moyens de financements, les aides possibles, d’obtenir des conseils juridiques et fiscaux. “Booste ta boîte” s’adresse aux jeunes dirigeants et chefs d’entreprise confirmés ainsi qu’aux repreneurs déjà établis. Les échanges porteront sur les solutions de développement ou de rebond, la création de réseau d’affaires, la pérennité de l’entreprise. Ce sera aussi l’occasion de bénéficier de retours d’expériences. “La boîte à idées” vise les demandeurs d’emploi, jeunes, étudiants (...) à la recherche de solutions de formation, souhaitant rencontrer des experts, tester une idée... Plusieurs ateliers et conférences rytmeront également ces 2 journées : “Quelle structure juridique pour mon entreprise ?” ; “Transmission d’entreprises : les 10 erreurs à éviter” ; “Booste ta boite grâce au Web” ; “La reconversion professionnelle dans l’artisanat” ; “Comment trouver de 2 000 € à 1 M€ pour financer son projet de création ou de développement ?” (...) - “Marchés du futur : repérages, tendances et idées business” ; “Coopérer pour entreprendre” ; “Quelles sont les clés de la réussite à l’international ?” ; “Quels sont les critères pour réussir dans le numérique ?” ; “Avec ma banque, c’est facile de bien s’entourer” (...). A préciser également que les prix de l’appel à projets Business Cup, ouverts aux créateurs d’entreprises de moins de 3 ans, sera remis à cette occasion (date limite de candidature 22/03/2017). Les gagnants remporteront un capital pour le développement de leur entreprise.

Nouveauté cette année, des Rendez-vous business d’une durée de 30 mn seront organisés sur les espaces des partenaires ou individuels. Des plannings de rendez-vous personnalisés seront envoyés quelques jours avant le salon aux participants préalablement inscrits. Parmi les partenaires, à signaler la présence de Bordeaux Métropole, CCI Bordeaux Gironde, la Région Nouvelle-Aquitaine, les chambres de métiers et de l’artisanat Région Aquitaine Dordogne Périgord, Anabase (couveuse d’entrepreneurs), Bulb in Town, l’Ordre des experts-compables, Soregor Groupe, SNCF, French Tehc Bordeaux, Envergure Digitale, CRA (Cédants & repreneurs d’affaires)...

Inscriptions : www.salon-entreprise.com