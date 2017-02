79 - 5e édition Niort Numéric

du jeudi 9 mars 2017 au vendredi 10 mars 2017

Niort Numéric se déroulera jeudi 9 et vendredi 10 mars à Niort (L’Acclameur). Cette 5e édition sera dédiée à la transformation numérique des entreprises. Cet événement est organisé par la Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN), avec la collaboration de l’Université de Poitiers (département STID de l’IUT du Pôle universitaire de Niort), la Ville de Niort, le réSeau des Professionnels du Numérique (SPN), le Comité de Bassin d’Emploi du Niortais (CBE) et la Chambre de Commerce et d’Industrie des Deux-Sèvres (CCI). Niort Numeric fait partie du réseau thématique French Tech EdTechEntertainment pour l’Edutainment.

Objectif. Niort Numéric permet aux acteurs du secteur de se rencontrer et de sensibiliser entreprises et grand public - la filière numérique du territoire niortais représente plus d’une centaine d’entreprises employant plus de 1.500 salariés. “Ce dynamisme est le résultat du choix communautaire de faire de la filière une des priorités en matière de développement économique”. Programme. Rendez-vous d’affaires, soirée French Tech, ateliers, conférences, job dating, showroom, diagnostics flash... sont au menu de cette nouvelle édition.

Les RDV d’affaires du numérique sont programmés le jeudi 9 mars. Sous forme de “speed-dating”, ils permettront des rencontres express (20 mn) entre donneurs d’ordre et fournisseurs régionaux spécialistes du numérique. La soirée French Tech se déroulera le même jour. Des start-up locales y seront à cette occasion présentées et Oussama Ammar, cofondateur de TheFamilly, interviendra lors d’une conférence intitulée “Rupture numérique et nouvelle économie : va-t-on changer le monde ?”. Le vendredi 10 mars, les entreprises extérieures au secteur numérique pourront bénéficier de Diagnostics flash. Les participants rencontreront des conseillers spécialisés pour dresser une cartographie de leur activité et être orientés sur des priorités pour initier leur transformation numérique. Ces échanges se feront en partenariat avec l’ADI (Agence de développement et d’innovation) Nouvelle-Aquitaine.

A noter que Niort Numéric sera lancé dés le mercredi 8 mars dans le cadre de la Soirée Prestige du Centre des jeunes dirigeants (CJD). Elle se déroulera en présence d’experts du numérique (Gilles Babinet, Laurence Parisot et Alexandre Normand) et aura pour thème “L’humain au coeur de la transformation numérique des entreprises”. Inscriptions : www.niort-numeric.fr