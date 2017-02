Les auteurs Anthony Babkine et Mounira Hamdi établissent une comparaison singulière entre le bad buzz et la rumeur. Pour eux il s’agit « d’une légende contemporaine, un récit, une (...)

64 - Rencontre financeurs : Bask’invest

le jeudi 16 mars 2017

Ernst and Young (EY), l’ESTIA et la CCI Bayonne Pays Basque organisent la 3e édition de Bask’invest, le jeudi 16 mars à Bayonne. Cette rencontre s’adresse aux entrepreneurs à la recherche de financement pour développer leur société, tant en phase d’amorçage qu’en phase de croissance. Au programme : concours de pitchs, une table ronde sur le sujet de la levée de fonds et ses alternatives, un speed-dating entreprises/financeurs (avec la participation de l’Agence de développement et d’innovation Nouvelle-Aquitaine).

Inscriptions : 05 56 15 80 61

a.dubois@adi-na.fr