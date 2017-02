L’e-réputation s’intéresse au positionnement des dirigeants, des marques et des organisations publiques ou privées sur le web. Il s’agit de comprendre les différentes dimensions de (...)

Les auteurs Anthony Babkine et Mounira Hamdi établissent une comparaison singulière entre le bad buzz et la rumeur. Pour eux il s’agit « d’une légende contemporaine, un récit, une (...)

19 - Rencontre Club Innovation : Performance opérationnelle...

le mardi 14 mars 2017

Le prochain Club Innovation de l’ALIA (Association Limousines des Industries Alimentaires) aura lieu le mardi 14 mars à Saint-Viance sur la thématique de la “Performance opérationnelle des entreprises agroalimentaires”. Des interventions d’experts sont programmés lors de cette matinée. Fabrice Bosque de l’ITERG s’exprimera sur comment “Améliorer votre performance opérationnelle globale grâce au diagnostic Sobr’IAA : analyse croisée de votre performance environnementale, industrielle et sanitaire”. Vincent Raynaud de l’entreprise limougeaude Aquassay abordera comment “Maîtriser votre efficacité hydrique par des méthodes innovantes”. Et Camille Huyette de la CCI Corrèze traitera le sujet “Identifier des applications concrètes de l’économie circulaire en IAA”. La rencontre se terminera par une visite d’entreprise : CAVIAR, Centre d’affinage et de transformation de viandes bovines destinées à la restauration, fournisseur privilégié de la chaîne de restaurants La Boucherie.

Inscriptions : www.alia-limousin.fr