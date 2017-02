L’e-réputation s’intéresse au positionnement des dirigeants, des marques et des organisations publiques ou privées sur le web. Il s’agit de comprendre les différentes dimensions de (...)

Les auteurs Anthony Babkine et Mounira Hamdi établissent une comparaison singulière entre le bad buzz et la rumeur. Pour eux il s’agit « d’une légende contemporaine, un récit, une (...)

40 - Comment améliorer son réseau commercial ?

le mardi 7 mars 2017

Le Medef Landes organise une réunion d’échanges sur le thème “Comment améliorer son réseau commercial” le mardi 7 mars à Mont de Marsan. Des témoignages de chefs d’entreprises, sur leurs expériences, sont prévus avec Virginie et Grégory Avril de Vapotech et Patrice Jurquet de Visio Plus. La rencontre se terminera par un tour de table avec l’ensemble des participants.

Inscriptions : 05 58 05 72 05