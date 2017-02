Les auteurs Anthony Babkine et Mounira Hamdi établissent une comparaison singulière entre le bad buzz et la rumeur. Pour eux il s’agit « d’une légende contemporaine, un récit, une (...)

19-86 - Bâtiments performants : retours d’expériences

le jeudi 16 mars 2017le vendredi 17 mars 2017

Le cluster Eco-Habitat Poitou Charentes Limousin organise une restitution du retour d’expérience sur les bâtiments performants (pour le compte de l’AQC à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine) qui portera sur les systèmes de pilotage des bâtiments. Afin de mieux comprendre les dysfonctionnements du bâtiment intelligent mais aussi d’intégrer les bonnes pratiques, deux groupes thématiques ainsi que deux visites sont prévus. Au programme : Présentation de la démarche REX AQC avec Catherine Laurent, déléguée régionale de l’Agence Qualité Construction et Aurélie Dally, chef de projet au Cluster Eco-Habitat Poitou Charentes Limousin ; Présentation et échanges autour des 12 enseignements retenus (dysfonctionnements, bonnes pratiques...) avec préalablement une restitution du REX AQC sur les bâtiments performants et “intelligents”. La rencontre organisée à Alassac le jeudi 16 mars intègrera la visite du Village séjour accompagné (VSA) conçu comme un ensemble autour de la personne en perte d’autonomie ou en situation de handicap. La domotique sur l’ensemble du village permet la gestion et la surveillance du site à distance pour le confort et la sécurité de la personne. La rencontre organisée à Châtellerault le vendredi 17 mars permettra de découvrir le Théâtre de Blossac qui “illustre tout l’enjeu de l’intégration de systèmes dans un cadre architectural hautement protégé”. Seront également prévus, les visites de l’école Claudi Haigneré, bâtiment entièrement piloté à distance, et le Parc Aqua-récréatif dont le système de pilotage joue un rôle essentiel à la réduction des consommations.

Inscriptions : cluster-ecohabitat.fr