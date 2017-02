33 - Cartoon Movie, le rendez-vous européen des projets de dessins animés, pour la 1ère fois à Bordeaux

du mercredi 8 mars 2017 au vendredi 10 mars 2017

Le rendez-vous européen des projets d’animation et de dessins animés Cartoon Movie (le 16h00 d’APS n° 3445) se déroulera pour la première fois à Bordeaux au Palais des Congrès, du mercredi 8 au vendredi 10 mars prochain. Cette 19e édition, dont les 7 précédentes se sont tenues à Lyon, réuniront plus de 750 producteurs de longs métrages d’animation, investisseurs, distributeurs, agents de vente, sociétés de jeux vidéos et new media players de 35 pays. Cartoon Movie est organisé par l’association internationale Cartoon avec le soutien de Creative Europe - MEDIA, du CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée), de Bordeaux Métropole, de la Mairie de Bordeaux et du Pôle image Magelis.

Objectif. Réunir les professionnels du film d’animation et de l’image numérique afin d’ établir des coopérations et des coproductions, dans le but de financer une vingtaine de longs métrages d’animation par an en Europe.

Programme. 55 projets en provenance de 19 pays, dont 17 films français, ont été sélectionnés pour être présentés à Cartoon Movie : 17 sont à l’état de concept, 26 en cours de développement, 9 en cours de production et 3 seront présentés en sneak preview. 300 speed dating professionnels (producteurs de films d’animation et sociétés de jeu vidéo et de transmédia) Cartoon Games & APPS sont également programmés. Ils se dérouleront le mercredi 8 mars, en collaboration avec Bordeaux Games, le Pôle image Magelis et le CATS (Cluster Aquitain du transmedia storytelling).

La Grande Jonction se tiendra en prélude de la manifestation. Cet événement B2B French Tech Bordeaux, Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole a pour objectif d’établir un lien direct entre professionnels de l’économie classique et de l’économie numérique. Les conférences, ateliers et les témoignages d’acteurs locaux et internationaux s’articuleront autour des thématiques de l’animation, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et le transmédia. Pour cette 4e édition, les “Key-Speakers” sont Joëlle Caroline, directrice associée financement et administration au sein d’Ubisoft et Dominique Sciamma, directeur de l’école de design Strate. A noter que plus de 2 000 professionnels ont participé à l’édition 2016.

Inscriptions : Cartoon Movie - cartoon-media.com/cartoon-movie-event/cartoon-movie-2017.htm La Grande Jonction - citedigitale.bordeaux.fr/catalogue/la-grande-jonction-2017