33 - Vin/journée technique : “Le rendement”

le jeudi 9 mars 2017

Le cluster Inno’vin et Vitinnov (cellule de transfert de l’Institut des sciences de la vigne et du vin) organisent le jeudi 9 mars à Villenave d’Ornon une journée d’échanges et de réflexions sur le thème “Le rendement : trouver le bon équilibre”. Cette problématique revient depuis quelques années au cœur des enjeux de la filière (plan national de dépérissement du vignoble) et des préoccupations de chaque producteur. Il s’agira notamment d’aborder le sujet entre professionnels et chercheurs sous les aspects agronomiques, œnologiques et économiques. Cette rencontre permettra de revoir les connaissances fondamentales mais aussi de découvrir des approches nouvelles et des solutions innovantes : “Les composantes du rendement”, “Le plan de lutte contre le dépérissement du vignoble”, “Les problématiques du rendement à Cognac”, “Projet EARn : estimation automatique du rendement”...

Inscriptions : www.innovin.fr