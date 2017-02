Les auteurs Anthony Babkine et Mounira Hamdi établissent une comparaison singulière entre le bad buzz et la rumeur. Pour eux il s’agit « d’une légende contemporaine, un récit, une (...)

33 - Salon de la reconversion Profession’L à Bordeaux

le jeudi 9 mars 2017

La 5e édition du salon de la reconversion professionnelle des femmes, Profession’L, se déroulera le jeudi 9 mars à Bordeaux. Il s’agit d’aider les femmes dans leur reconversion professionnelle en proposant des solutions de formation, de recrutement, de création d’entreprise ou encore d’accompagnement individuel. Dans cette perspective, les participantes pourront s’orienter vers 4 espaces : formation, création d’entreprise & franchise, accompagnement individuel et recrutement. Des conférences, des tables rondes et des workshops sont également programmés : “L’audace d’entreprendre : échouer pour réussir”, “La force des réseaux féminins et solidarité : entraide, ambition, business”, “Les clés de la reconversion”... A noter qu’en préambule du salon, des rendez-vous conseils avec des coachs et des conseillers Pôle emploi seront organisés dans les mairies de quartier le mardi 7 mars.

Inscriptions :www.salonprofessionl.com