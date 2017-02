33 - Codéveloppement : Fête du CoDev à Talence

le jeudi 9 mars 2017

La Ville de Talence, Talence Innovation Sud Développement (agence de développement économique du Sud Bordeaux) et Feel Good Manager (SCIC Co-Actions) organisent la “Fête du CoDev” le jeudi 9 mars à Talence. Le codéveloppement professionnel et managérial est une pratique de formation qui vient d’un courant québécois des années 80. Les participants à un groupe de codéveloppement partagent un double but : améliorer leurs pratiques professionnelles et contribuer à l’amélioration de la pratique des autres participants. C’est un outil pédagogique qui développe l’intelligence et l’efficacité collectives. Il est aussi un moteur du dialogue social et d’adaptation au changement des organisations. Au programme : un atelier découverte de la pratique du codéveloppement ainsi que des témoignages de responsables d’organisations, encadrants, facilitateurs et entrepreneurs sous la forme d’une table ronde intitulée “En quoi le codéveloppement est-il efficace ?”.

Information : 05 56 04 01 90