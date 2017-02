Les auteurs Anthony Babkine et Mounira Hamdi établissent une comparaison singulière entre le bad buzz et la rumeur. Pour eux il s’agit « d’une légende contemporaine, un récit, une (...)

86 - Rénovation thermique : école de Colombiers (visite)

le mercredi 8 mars 2017

Le Cluster Eco Habitat Poitou Charentes Limousin organise, en partenariat avec Futurobois Poitou-Charentes, mercredi 8 mars la visite des travaux de l’école de Colombiers. Il s’agira de découvrir une rénovation thermique qui est réalisée par l’extérieur, en ITE bois. Les solutions techniques retenues (isolation en laine de bois, ossature, bardage) seront commentées par Sandrine Raphel-Chessé de l’agence R&C Architecture et Franck Jusiak du bureau d’études Effilios.

A noter que ce projet concernant un bâtiment en périmètre classé et donc soumis à l’avis de l’Architecte des bâtiments de France a été récompensé par le programme Atlantique bois éco-rénovation (ABER) inscrit, en Poitou-Charentes, dans l’appel à projet “Eco-rénovation énergétique et environnementale performante” lancé en 2015, conjointement par l’ADEME et la Région Poitou-Charentes.

Inscriptions : elodie.blot@cluster-ecohabitat.fr