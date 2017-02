Les auteurs Anthony Babkine et Mounira Hamdi établissent une comparaison singulière entre le bad buzz et la rumeur. Pour eux il s’agit « d’une légende contemporaine, un récit, une (...)

79 - Rencontre technique de Futurobois et du Pôle éco-industries

le jeudi 23 février 2017

Une rencontre technique de l’interprofession de la filière bois papier Futurobois et du Pôle éco-industries (centre de compétences en économie circulaire) est prévue le jeudi 23 février à La Couarde. Elle aura pour thème “Optimisez votre contrat électrique et maîtrisez votre consommation !”. Il s’agira de présenter les différents leviers de la performance énergétique en entreprise. Un focus sera réalisé sur les 3 composantes de la facture du contrat d’électricité (acheminement, fourniture, taxes) et un autre sur la maîtrise de la consommation (définition du profil énergétique, identification des usages les plus courants...).

Inscriptions : pole-ecoindustries.fr