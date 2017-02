Les auteurs Anthony Babkine et Mounira Hamdi établissent une comparaison singulière entre le bad buzz et la rumeur. Pour eux il s’agit « d’une légende contemporaine, un récit, une (...)

47 - Permanences pro en Lot-et-Garonne

La CCI Lot-et-Garonne organise plusieurs permanences professionnelles sur son territoire. Pour s’entretenir avec des experts-comptables, des rencontres sont possibles sur rendez-vous à Villeneuve sur Lot et à Agen les mercredis 22 février et 22 mars et à Marmande le lundi 13 mars. Une permanence avec des avocats est programmée les mercredis 22 février et 22 mars et une autre avec des spécialistes INPI le mardi 7 mars à Agen.

Inscriptions : www.cci47.fr