Les auteurs Anthony Babkine et Mounira Hamdi établissent une comparaison singulière entre le bad buzz et la rumeur. Pour eux il s’agit « d’une légende contemporaine, un récit, une (...)

33 - Le Growth Hacking est-il réservé aux start-up US ?

le mardi 28 février 2017

La CCI Bordeaux Gironde organise le mardi 28 février à Bordeaux une rencontre sur le thème “Le Growth Hacking est-il réservé aux startups US ?”. DIA Conseil et Investissements présentera cette méthode qui permet de gagner du temps. Au cours de cet atelier, il s’agira également d’aborder comment mettre en œuvre la démarche et comment suivre la méthode sur la durée. Des exemples concrets et le témoignage d’une start-up illustreront le sujet.

Inscriptions : bordeauxgironde.cci.fr