33-40-47-64 - Réunions d’info : l’entrepreneuriat en CAE

le vendredi 24 février 2017le vendredi 10 mars 2017le vendredi 31 mars 2017le lundi 13 mars 2017le jeudi 9 mars 2017le mardi 14 mars 2017le mardi 21 mars 2017

La Coopérative d’entrepreneur.e.s solidaires Co-Actions organise plusieurs réunions d’information dans la région sur le thème de “L’entrepreneuriat en coopérative d’activité et d’emploi”. Ces rencontres s’adressent à un public souhaitant créer une activité professionnelle sans être isolé et bénéficier d’un accompagnement tout en mutualisant les coûts et les besoins. Pour découvrir le fonctionnement de la CAE, rendez-vous le vendredi 24 février et le vendredi 31 mars à Bègles, le lundi 6 mars à Mont de Marsan, le jeudi 9 mars à La Réole, le vendredi 10 mars à Bordeaux, le lundi 13 mars à Agen, le mardi 14 mars à Langon et le mardi 21 mars à Hagetmau.

Inscriptions : www.co-actions.com