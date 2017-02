Les entreprises, les marques et les individus sont soumis aux jugements, plus ou moins avisés ou caricaturaux, de leurs clients, de leurs salariés ou de leurs partenaires. Avec (...)

33 - Atelier : Le statut social et fiscal du dirigeant

le vendredi 17 février 2017

La technopole Bordeaux Unitec organise un atelier sur le thème “Statut social et fiscal du dirigeant”, le vendredi 17 février à Pessac. Destiné aux dirigeants ou futurs dirigeants de start-up, il a pour objectif d’informer sur les impacts qu’aura le choix de la forme juridique sur l’entreprise, ainsi que sur la situation sociale et fiscale. Pour y voir plus clair, Philippe Wagner, expert-comptable et commissaire aux comptes, précisera comment faire ces choix et les questions que le (futur) dirigeant doit se poser : Quelles sont les différences entre un associé et un dirigeant ?, Qu’est-ce qui différencie un dirigeant de SARL d’un dirigeant de SAS ?, Existe-t-il un modèle de structure idéal, optimal ? (...)

Inscriptions : karine.cazaubon@bordeauxunitec.com