Christian HARBULOT Interview à propos de la parution l’ouvrage « GUERRE ET INTELLIGENCE ECONOMIQUE dans la pensée de Christian HARBULOT » De Giuseppe GAGLIANO, préface de Nicolas (...)

Les entreprises, les marques et les individus sont soumis aux jugements, plus ou moins avisés ou caricaturaux, de leurs clients, de leurs salariés ou de leurs partenaires. Avec (...)

24 - Recrutez maintenant pour cet été !

le mercredi 29 mars 2017

Le Centre d’information jeunesse (CIJ) de la Ville de Périgueux organise, en partenariat avec la Maison de l’emploi, la Mission locale, les agences Pôle emploi et le Réseau information jeunesse Dordogne, le Forum des Jobs d’été. Cet événement annuel qui se déroulera à Périgueux le mercredi 29 mars a pour objectif de faciliter le recrutement saisonnier. Toutes les entreprises du Grand Périgueux peuvent y participer en proposant leurs offres d’emploi ou en étant présentes le jour-J. A noter qu’en 2016, plus de 1200 personnes étaient venus se renseigner et postuler pendant le forum.

Inscriptions : cij@perigueux.fr

05 53 53 52 81