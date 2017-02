Christian HARBULOT Interview à propos de la parution l’ouvrage « GUERRE ET INTELLIGENCE ECONOMIQUE dans la pensée de Christian HARBULOT » De Giuseppe GAGLIANO, préface de Nicolas (...)

Les entreprises, les marques et les individus sont soumis aux jugements, plus ou moins avisés ou caricaturaux, de leurs clients, de leurs salariés ou de leurs partenaires. Avec (...)

86 - Atelier “Prise de parole” à Châtellerault

le jeudi 16 février 2017

Le RADEC, la pépinière d’entreprises René Monory et la Communauté d’agglomération du pays Châtelleraudais organisent le jeudi 16 février à Châtellerault un atelier sur le thème “Prise de parole et aisance de la personnalité”. Ce sont toutes les clés pour développer “votre potentiel d’expression et de communication” qui seront évoquées.

Inscriptions : valerie.gouzien@capc-chatellerault.fr