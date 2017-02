Les entreprises, les marques et les individus sont soumis aux jugements, plus ou moins avisés ou caricaturaux, de leurs clients, de leurs salariés ou de leurs partenaires. Avec (...)

33 - Levées de fonds : dernières tendances

le jeudi 16 février 2017

La pépinière éco-créative des Chartrons organise, en partenariat avec In Extenso Innovation Croissance, le jeudi 16 février à Bordeaux, une rencontre axée sur les dernières tendances en matière de levées de fonds. In Extenso Innovation présentera le baromètre des levées de fonds 2016 : revue et synthèse des opérations nationales ; panorama régional Nouvelle-Aquitaine (principales opérations, description des projets, stades de maturité et montants levés) ; les investisseurs actifs en région et leur spécificité. Des témoignagnes et retours d’expériences d’entrepreneurs (Weenove, Loisirs Enchères...) sont également prévus.

Inscriptions : 05 57 85 83 54