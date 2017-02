Christian HARBULOT Interview à propos de la parution l’ouvrage « GUERRE ET INTELLIGENCE ECONOMIQUE dans la pensée de Christian HARBULOT » De Giuseppe GAGLIANO, préface de Nicolas (...)

Les entreprises, les marques et les individus sont soumis aux jugements, plus ou moins avisés ou caricaturaux, de leurs clients, de leurs salariés ou de leurs partenaires. Avec (...)

33 - “Management de l’Identité Numérique...”

le mardi 28 février 2017

Digital Aquitaine, le CATIE, Clusir Aquitaine et Afnor Groupe organisent un atelier “Management de l’Identité Numérique”, le mardi 28 février à Mérignac. “Le phénomène que l’on appelle aujourd’hui communément le "Big data" interroge les modèles économiques de nos entreprises. Les enjeux sont clairs et les bénéfices extrêmement intéressants. Cependant la conception et la mise en place d’une solution adaptée est un véritable défi !”. Deux questions lanceront les échanges : Comment l’exploitation des données métamorphose-t-elle l’évolution des entreprises ? Comment faire les bons choix technologiques ?

