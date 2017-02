87 - Forum SILPC informatique hospitalière à Limoges

du mercredi 8 mars 2017 au jeudi 9 mars 2017

Le Forum SILPC se déroulera le mercredi 8 et jeudi 9 mars à Ester Technopole à Limoges. Cette 3e édition sera placée sous le thème de “La confiance numérique en santé”. Ces journées s’adressent aux directeurs, médecins, soignants, informaticiens, administratifs, équipes opérationnelles et utilisateurs des solutions proposées par SILPC (structure de coopération & d’expertise des systèmes d’information de santé créée par et pour les hospitaliers il y a plus de 30 ans). Parmi les partenaires de l’événement : Limoges métropole, le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, l’ARS Nouvelle-Aquitaine et l’ASIP Santé (Agence française de la santé numérique).

Objectif. “La révolution numérique incite fortement les établissements et les structures hospitalières à évoluer et à moderniser leur fonctionnement. Réglementation, sécurité des systèmes d’information, GHT, dématérialisation, archivage des données... Comment se familiariser et maîtriser ces évolutions majeures ?”. Ce forum a pour objectif d’aborder l’ensemble de ces sujets “pour conserver et enrichir la confiance dans un cadre numérique lorsqu’il est question de santé”.

Programme. Plusieurs conférences (“Traitement des factures dématérialisées”, “Dématérialisation du processus Finances”, “Evolution de la carte CPS et des certificats ASIP Santé”, “Dématérialisation du dossier patient”, “Présentation d’un Intranet”...), tables rondes (“Ethique et confiance numérique”, “Référentiels opposables dans la loi de santé et guides associés”...) et ateliers (“Archivage électronique”, “MS santé”...) rythmeront ces 2 journées. Un salon des exposants est également prévu où seront notament présents Corwin Evolucare, Groupe Médiane, Ennov, Xperis, Maincare Solutions (...) et les pôles du SILPC (Sécurité, urbanisation, hébergement - Dématique - Gestion économique et financière...). A préciser aussi qu’une soirée de Gala est programmée le mercredi 8 mars.

Inscriptions : forum.silpc.fr