33 - Conférence à Talence : Les lasers et la photonique

le lundi 13 février 2017

Martin Richardson, professeur en optique, lasers et photonique à l’Université Central Florida, USA est présent à Bordeaux de janvier à juin 2017 au sein du laboratoire CELIA (Centre lasers intenses et applications) dans le cadre du Cluster d’excellence LAPHIA. Une “Leçon inaugurale” du titulaire de la Chaire Tocqueville-Fulbright 2016-2017 et docteur Honoris Causa de l’Université de Bordeaux (2013) est programmée le lundi 13 février à Talence. Martin Richardson s’exprimera sur le thème “Les lasers et la photonique - aujourd’hui et demain”. A signaler que cette conférence se déroulera en présence de Daniel Hall, consul des États-Unis à Bordeaux, Arnaud Roujou de Boubée, directeur de la Commission franco-américaine, Frédéric Cauchois, directeur général de la Fondation Bordeaux Université, Eric Mottay, président et CEO, Amplitude Systèmes.

Inscriptions : www.fondation.univ-bordeaux.fr