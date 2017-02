Christian HARBULOT Interview à propos de la parution l’ouvrage « GUERRE ET INTELLIGENCE ECONOMIQUE dans la pensée de Christian HARBULOT » De Giuseppe GAGLIANO, préface de Nicolas (...)

33 - RPS/QVT : conciliation vie privée/professionnelle

le jeudi 16 février 2017

Le cabinet conseil experts en prévention des risques psychosociaux et amélioration de la vie au travail Psya organise, en partenariat avec le cabinet Barthélémy Avocats, une matinale-débat intitulée “Conciliation vie privée/vie professionnelle”, le jeudi 16 février à Bordeaux. Il s’agira de faire un tour d’horizon de cette thématique au cœur de l’actualité sur le travail : la mise en place du droit à la déconnexion, les accords sur le télétravail, les dispositions prises par les entreprises et les organismes de prévoyance pour faciliter le maintien et le retour à l’emploi (...).

Inscriptions : 06 09 23 23 82

corinne.joiris@hotmail.fr