47 - Réunion Center Parcs : opportunités économiques

le jeudi 16 février 2017

Le Conseil départemental, la CCI, la Chambre de métiers et de l’artisanat de Lot-et-Garonne organisent le jeudi 16 février au Passage d’Agen une réunion consacrée aux opportunités économiques relative à l’implantation du Center Parcs lot-et-garonnais (lire notamment APS 2006, le 16h00 d’APS n° 3091, 3037 et 2901) par le groupe Pierre & Vacances. Afin que les entreprises puissent bénéficier des retombées de ce grand projet, il s’agira notamment d’aborder comment elles peuvent se mobiliser, mettre en commun leurs compétences, et comment elles peuvent s’associer pour répondre aux différents marchés de construction et d’exploitation.

Inscriptions : 05 53 77 10 91