87 - Journée Royaume-Uni, dans le contexte Brexit

le jeudi 9 mars 2017

Entreprise Europe Network associé aux trois CCI du territoire organise le jeudi 9 mars à Limoges une Journée pays consacrée au “Royaume-Uni dans le contexte Brexit”, à quelques jours du déclenchement de l’article 50 du Traité de Lisbonne par le Royaume-Uni et le début des négociations du Brexit. Patrick Manon, directeur de Business France pour la zone Royaume-Uni et Irlande, basé à Londres, animera la conférence qui s’articulera autour des points suivants : “Les raisons d’un vote ; Forces et faiblesse du Royaume-Uni dans la situation actuelle ; Opportunités et risques pour nos entreprises ; Et maintenant, que va-t-il se passer ?”. Elle sera suivie de rendez-vous individuels avec les entreprises ayant des interrogations sur leur positionnement présent ou futur sur le marché britannique.

Inscriptions : limoges.cci.fr