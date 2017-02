Christian HARBULOT Interview à propos de la parution l’ouvrage « GUERRE ET INTELLIGENCE ECONOMIQUE dans la pensée de Christian HARBULOT » De Giuseppe GAGLIANO, préface de Nicolas (...)

40 - Création/reprise : “Petit déjeuner financement”

le mardi 14 février 2017

La CCI Landes organise le mardi 14 février à Dax une rencontre destinée aux créateurs, repreneurs et aux jeunes chefs d’entreprises (- 3 ans) intitulée “Petit déjeuner financement”. La recherche de financement est une étape essentielle dans le cadre d’une création ou reprise d’entreprise. Pourconvaincre, tout dossier doit être complet, précis, clair... “vendeur”. Les objectifs pour les porteurs de projet : connaître tous les modes de financement de la création-reprise d’entreprise, obtenir des informations clés, précises et complètes, rencontrer et bénéficier des conseils de professionnels du financement de la création d’entreprise. Le petit déjeuner débutera avec les interventions des partenaires “Entreprendre dans les Landes” (banques, plate-forme de financement participatif, structure de capital risque...).

Inscriptions : christine.basly.lapegue@landes.cci.fr