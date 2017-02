Les entreprises, les marques et les individus sont soumis aux jugements, plus ou moins avisés ou caricaturaux, de leurs clients, de leurs salariés ou de leurs partenaires. Avec (...)

33 - Rencontre d’affaires : “Drone & agriculture”

le mardi 14 février 2017

Le pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation et le cluster Drones AETOS organisent le mardi 14 février à Martillac une rencontre BtoB entre professionnels, dans leurs domaines respectifs, intitulée “Drone & agriculture”. Il s’agira notamment d’aborder le thème sous l’angle “Le drone au service d’une agriculture durable et compétitive !”. Le drone se révèle être un véritable outil de progrès pour les agriculteurs qu’il s’agisse de cartographier les parcelles agricoles, de détecter des maladies, de conduire des traitements de précision, ou encore d’optimiser les quantités d’intrants. Il améliore la fiabilité des informations recueillies ainsi que le diagnostic et participe aussi à la protection efficace et durable des cultures.

Inscriptions : www.agrisudouest.fr