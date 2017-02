Christian HARBULOT Interview à propos de la parution l’ouvrage « GUERRE ET INTELLIGENCE ECONOMIQUE dans la pensée de Christian HARBULOT » De Giuseppe GAGLIANO, préface de Nicolas (...)

64 - Réputation sur Internet : la gérer ou la subir ?

le mardi 14 février 2017

La CCI Bayonne Pays Basque organise une conférence sur le thème “Réputation sur Internet : la gérer ou la subir ?”, le mardi 14 février à Bayonne. Deux spécialistes du nettoyage de réputation sur Internet, Matthieu Tournade (gérant de YakaMama, agence de référencement qualifiée Google - cofondateur SOS-reputation.com) et Alan Cladx (cofondateur de SOS-reputation.com et CEO Investoweb) aborderont les points clés pour gérer son image en ligne : “Quels sont les enjeux liés liés à votre e-reputation ?, Comment identifier les risques liés à l’absence de maîtrise de votre image ?, Comment faire face à chaud à un "bad buzz" (et éviter une crise) ?, Comment nettoyer votre réputation en ligne ?, Comment lutter contre une diffamation ?, Se créer une fausse réputation, à quoi ça peut servir ?”. Une démonstration de leur outil exclusif d’analyse de e-réputation est également prévue en direct auprès de volontaires.

Inscriptions : www.bayonne.cci.fr