24 - Matinées de la création et reprise d’entreprise

le mardi 7 février 2017le mardi 14 février 2017le mercredi 15 février 2017

La CCI Dordogne organise pendant le mois de février plusieurs “Matinées de la création et reprise d’entreprise” sur son territoire : le mardi 7 février à Sarlat la Canéda, le mardi 14 février à Beaumont du Périgord, le mercredi 15 février à Coulounieix Chamiers. L’objectif de ces matinées est d’informer et d’aiguiller vers les solutions les plus adaptées correspondant au projet de création ou de reprise de chaque entrepreneur. Pour cela, plusieurs étapes essentielles seront développées : l’étude de marché, les informations sociales, fiscales et financières ; les aides à la création-reprise d’entreprise, la réglementation et les bons contacts à connaître.

Inscriptions : 05 53 35 80 80