86 - “Crash-test entrepreneur”

le vendredi 10 février 2017le vendredi 10 mars 2017

La CCI Vienne organise deux rendez-vous sur son territoire en vue de “mettre votre projet à l’épreuve des professionnels”. Ces entretiens baptisés “Crash-test entrepreneur”, se déroulent en 3 temps : présentation du projet ; séquence de questions et réponses ; débriefing de la présentation. Ces entraînements de présentation de projets devant des professionnels dans un temps limité, ont pour objectif d’apprendre à être clair, précis, concis et convaincant (pitch du projet) et de savoir prendre suffisamment de recul par rapport à son projet professionnel. C’est également la possibilité de valoriser la cohérence entre le projet et son auteur (caractéristiques et compétences entrepreneuriales), de pouvoir mettre en valeur les points forts du projet et en identifier les faiblesses, de bénéficier de conseils de professionnels afin d’optimiser sa démarche et sécuriser son projet. Rendez-vous le vendredi 10 février à Chasseneuil du Poitou et le vendredi 10 mars à Châtellerault. A noter que “Crash-test entrepeneur” s’adresse à tout créateur ou repreneur d’entreprise, ayant déjà réalisé un plan d’affaires (le marché, le prévisionnel chiffré, le rédactionnel explicatif du projet).

Inscriptions : Chasseneuil

cverret@poitiers.cci.fr

Châtellerault : 05 49 23 43 22