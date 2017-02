Les entreprises, les marques et les individus sont soumis aux jugements, plus ou moins avisés ou caricaturaux, de leurs clients, de leurs salariés ou de leurs partenaires. Avec (...)

33 - Loi de Finances 2017

le mardi 14 février 2017

Le prochain rendez-vous Conf’info organisé par le CECOGEB (Centre consulaire de gestion agréé de Bordeaux), en partenariat ave la librairie Mollat, est programmé le mardi 14 février à Villenave d’Ornon. Il portera sur la “Loi de Finances 2017”. Les nouveautés fiscales et financières prévues dans la loi de finances 2017 et leurs enjeux pour les TPE/PME seront présentées par Carole Benazet de l’Ordre des experts-comptables et Thierry Droulez de PWC Cabinet d’Avocats. Ils livreront leurs analyses et débattront de leurs impacts sur la stratégie fiscale des entreprises.

Cette conférence s’adresse aux chefs d’entreprises, partenaires économiques, et institutionnels locaux.

Inscriptions : www.cecogeb.com