24 - Finances... encore

le jeudi 9 février 2017

La pépinière d’entreprises Cap@cités organise le jeudi 9 février à Coulounieix Chamiers un “Atelier finances” qui consistera en une présentation des services et des outils proposés par la Banque de France aux créateurs d’entreprise et TPE. L’intervenante Catherine Raymond, correspondante TPE, Banque de France, évoquera notamment les dispositifs suivants : la médiation du crédit et l’activité de cotation.

Inscriptions : www.pepinierecapacites.com