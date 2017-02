17 - Conférence sur les investissements départementaux à La Rochelle

le vendredi 10 février 2017

Le Département de la Charente-Maritime et la Fédération départementale du bâtiment et des travaux publics de Charente-Maritime organisent une conférence intitulée “Investissements départementaux : une politique créatrice d’activités en faveur des entreprises du bâtiment”, le vendredi 10 février à La Rochelle (Maison de la Charente-Maritime).

Objectif. “La commande publique et le soutien financier départemental aux politiques d’investissement constituent des leviers essentiels au développement de l’activité et de l’emploi pour les entrepreneurs et les artisans du bâtiment. L’objectif de cette conférence est de permettre de mieux connaître les projets d’investissement 2017”.

Programme. Les sujets développés pendant cette conférence seront : “Accès à la commande publique départementale : amélioration des taux de réponse”, “Soutien départemental aux projets constructifs communaux : l’aide financière portée par le fonds de revitalisation”, “Maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et entreprises : partenariats gages de réussites”, “L’amélioration continue des chantiers : BIM et Lean management”, “Le Département de la Charente-Maritime maître d’ouvrage : construire, maintenir et optimiser le patrimoine bâti départemental”. Il s’agira également de présenter la Charte de la construction départementale, “fruit d’une collaboration étroite” entre la Fédération du bâtiment et des travaux publics et le Département de la Charente-Maritime, qui sera signée à cette occasion.

Inscriptions : charente-maritime.fr